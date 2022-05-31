 مصرع طفل غرقا بترعة في العياط.. والتحريات: لا شبهة جنائية - بوابة الشروق
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مصرع طفل غرقا بترعة في العياط.. والتحريات: لا شبهة جنائية

محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 10:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 10:10 م
لقى طفل مصرعه غرقا بمياه إحدى الترع بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة، وبينت التحريات ان الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق لعدم إجادته، وانه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق طفل بمياه ترعة بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.

وتبين أن طفل يبلغ من العمر 10 اعوام، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتمكنت القوات من انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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