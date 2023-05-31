مسؤول أممي: من الخطأ مقارنة هجمات الطائرات بدون طيار على موسكو بقصف روسيا المستمر على أوكرانيا

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه من الخطأ مقارنة هجوم الطائرات بدون طيار على موسكو بقصف القوات الروسية المستمر لأوكرانيا.

وردا على سؤال لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم /الثلاثاء/، للتعليق على الضربة الروسية الجماعية الأخيرة على أوكرانيا، أشار دوجاريك إلى أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي يدين الهجمات على البنية التحتية المدنية، لم يتغير.

وحينما سأله صحفي روسي عن موقف الأمين العام بشأن هجوم الطائرات المسيرة على موسكو اليوم أكد دوجاريك أن الأمم المتحدة تدين أي هجمات على أهداف مدنية، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة هجوم الطائرات بدون طيار على موسكو بالقصف المستمر لأوكرانيا.

يذكر أن 25 طائرة مسيرة هاجمت موسكو والمنطقة المحيطة بها.. ويُزعم أن الدفاعات الجوية أسقطت معظمها، ووقعت بعض الطائرات بدون طيار في الأشجار والأسلاك أثناء تحليقها على ارتفاع منخفض للغاية.. واصطدمت ثلاث طائرات بدون طيار بالمباني السكنية.

ورفض سلاح الجو الأوكراني التعليق على هجوم الطائرات بدون طيار.