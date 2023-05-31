الصين: طائرة استطلاع أمريكية توغلت بشكل متعمد في منطقتنا



ذكر تشانج ناندونج، المتحدث باسم "قيادة المسرح الجنوبي"، التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان أن طائرة استطلاع أمريكية " توغلت "بشكل متعمد" في منطقة، كانت بحرية جيش التحرير الشعبي، وهي الفرع البحري في جيش التحرير الشعبي الصيني تجري تدريبا عسكريا رويتينا فيها في 26 مايو الجاري.

وأضاف أن الجيش الصيني تتبع وراقب الطائرة وتعامله مع الوضع، جرى وفقا للقانون واللوائح، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتابع أن الخطوة الأمريكية تعرقل بشكل حاد السلام والاستقرار الإقليميين.

يشار إلى أن أمريكا تتهم الصين بمواجهة محفوفة بالمخاطر فوق بحر الصين الجنوبي.

وتحث الصين أمريكا على كبح جماح قوات الخطوط الأمامية واتباع القوانين والاتفاقيات الدولية.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت أمس الثلاثاء طيارا صينيا بتنفيذ مناورة اعتراض "عدوانية غير ضرورية" بعد حادث فوق بحر الصين الجنوبي بين مقاتلة صينية وطائرة استطلاع أمريكية.

وكانت طائرة أمريكية من طراز (آر سي – 135) تقوم بـ"مهمة آمنة وروتينية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي" يوم الجمعة، عندما حلق طيار صيني بطائرته المقاتلة مباشرة أمام الطائرة الأمريكية، حسبما ذكرت القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ في بيان أمس الثلاثاء.

وأجبرت هذه الخطوة الطائرة الأمريكية على التحليق في وضع اضطراب أمام الطائرة الصينية، الأمر الذي يمكن أن يكون خطيرا.

وقالت القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ: "نتوقع من جميع الدول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ استخدام المجال الجوي الدولي بأمان ووفقا للقانون الدولي".

كما نشرت الولايات المتحدة مقطع فيديو للحادث.

وتطالب الصين بمساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد حيث بنت جزرا اصطناعية مزودة بمنشآت عسكرية ودخلت المياه الإقليمية للدول المجاورة أثناء بحثها عن النفط والغاز مما أدى إلى صراع مع دول جنوب شرق آسيا بما في ذلك فيتنام وماليزيا والفلبين وبروناي.