تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط قائد سيارة ملاكي بالإسكندرية؛ لقيامه بثني اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة لإخفاء أرقامها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تم نشره عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن تعليق مدعوم بصورة، يتضمن قيام قائد سيارة ملاكي بثني اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة لإخفاء أرقامها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد قائد السيارة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية .. وباستدعائه ومواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.