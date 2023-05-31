 ضبط قائد سيارة ملاكي بالإسكندرية لقيامه بثني اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة - بوابة الشروق
الأربعاء 31 مايو 2023 9:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

ضبط قائد سيارة ملاكي بالإسكندرية لقيامه بثني اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة


نشر في: الأربعاء 31 مايو 2023 - 8:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 مايو 2023 - 8:24 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط قائد سيارة ملاكي بالإسكندرية؛ لقيامه بثني اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة لإخفاء أرقامها.
وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تم نشره عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن تعليق مدعوم بصورة، يتضمن قيام قائد سيارة ملاكي بثني اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة لإخفاء أرقامها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد قائد السيارة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية .. وباستدعائه ومواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك