مقتل 5 أشخاص على الأقل في هجمات صاروخية روسية على خاركيف (مع إضافقتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من عشرين آخرين، في هجمات صاروخية روسية على مدينة "خاركيف" في شمال شرق أوكرانيا، طبقا لما ذكره حاكم المدينة، أوليه سينيهوبوف.

وأضاف أن أغلب الضحايا كانوا يعيشون في مبنى سكني مكون من خمسة طوابق. وأسفرت الهجمات عن إلحاق أضرار بسيارة إطفاء وسيارة إسعاف.

وتابع أن الهجوم أدى إلى تضرر 20 مبنى سكنيا على الأقل، مشيرا إلى أن الجيش الروسي أطلق خمسة صواريخ على المدينة.

وتعرضت العاصمة كييف لهجوم بصاروخ كروز واحد على الأقل، طبقا لما ذكرته السلطات، مضيفا أن ورشة لإصلاح السيارات ومحطة لغسيل السيارات، و12 مركبة تضررت بسبب سقوط حطام الصاروخ.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي شامل منذ أكثر من عامين، وبسبب الهجمات الروسية على إمدادات الطاقة الأوكرانية، هناك انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي.

من جانبها ، تشن أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على مدن روسيا .