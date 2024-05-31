كازاخستان تستأنف خفض الفائدة رغم تزايد مخاطر التضخم بسبب الفيضانات

استأنف البنك المركزي في كازاخستان خفض أسعار الفائدة بعد توقف استمر شهرا، في إشارة إلى ثقة البنك في أن الإنفاق الحكومي بعد تعرض البلاد لأسوأ موجة فيضانات منذ 80 عاما لن يؤدي إلى عودة التضخم للارتفاع مجددا.

وأعلن البنك المركزي الكازاخستاني اليوم الجمعة خفض الفائدة الرئيسية من 75ر14% إلى 5ر14% في حين تراوحت توقعات جميع المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء لخفض الفائدة بين 25 و50 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي في بيان "تحقيق معدل التضخم المستهدف وهو 5% على المدى المتوسط يحتاج على استمرار السياسة النقدية المتشددة بدرجة معتدلة لفترة من الوقت... التباطؤ المطرد في الجانب المستقر من التضخم سيتيح مساحة لمزيد من الخفض الحذر للفائدة الرئيسية".

ورغم خفض الفائدة 5 مرات متتالية منذ بدء دورة تخفيف السياسة النقدية في العام الماضي، مازالت تكلفة الاقتراض في كازاخستان بين الأعلى على مستوى الاقتصادات الصاعدة عند وضع معدل التضخم في الحساب.

وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في كازاخستان خلال العام الماضي بمقدار النصف تقريبا ليصل إلى أقل من 9%.

في الوقت نفسه تبدو النظرة المستقبلية بالنسبة للتضخم والميزانية العامة قاتمة نسبيا بعد أن ضربت الفيضانات المدمرة مساحات واسعة من كازاخستان مما أدى إلى تشريد حوالي 120 ألف شخص وهو ما يمكن أن يزيد مخاطر التضخم بسبب الزيادات المتوقعة في الإنفاق العام لمواجهة تداعيات الكارثة.

وتتوقع مؤسسة فيتش ريتنجس للتصنيف الائتماني أن يكون متوسط معدل التضخم في كازاخستان خلال العام الحالي 6ر8% وفي العام المقبل 5ر7% سنويا.

كما تتوقع المؤسسة استمرار خفض أسعار الفائدة حتى تصل الفائدة الحقيقية (مخصوم منها معدل التضخم) إلى حوالي 4% خلال العام المقبل.