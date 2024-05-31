كوريا الشمالية: التدريبات الصاروخية بمثابة تحذير لكوريا الجنوبية

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون أشرف على تدريب على الأسلحة في اليوم السابق تم خلاله إطلاق وابل من الصواريخ من قواذف صاروخية.

وأضافت التقارير أن الهدف من ذلك هو استعراض للقوة موجه لكوريا الجنوبية، وأنه تم استخدام نظام للتحكم في الإطلاق وهو جزء من "نظام إدارة الدولة للأسلحة النووية".

وتزعم كوريا الشمالية أن لديها صواريخ مجهزة برؤوس حربية نووية تكتيكية يمكن إطلاقها من قواذف صاروخية متعددة لضرب أهداف في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.

وتردد أيضا أن التدريبات تظهر قدرة كوريا الشمالية على شن هجوم وقائي ضد كوريا الجنوبية في حالة وجود تهديد عسكري من أعدائها.