الهلال الأحمر الفلسطيني: نفقد آلاف العالقين تحت الأنقاض بسبب نقص المعدات

قالت نيبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال خلف دمارا هائلا في مخيم جباليا ومناطق أخرى بشمال قطاع غزة، وذلك بعد انسحابه اليوم عقب أسابيع من الاستهداف المتواصل.

وأشارت خلال تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، إلى مواصلة فرق الإنقاذ انتشال جثث الشهداء من تحت الأنقاض وتقديم الرعاية الصحية للمصابين، موضحة أن طواقم الإسعاف واجهت صعوبات جمة في الوصول إلى مناطق الاستهداف خلال الأسابيع الماضية؛ بسبب منع الاحتلال وصولهم واستهدافهم المباشر.

وذكرت أن قوات الاحتلال دمرت مركبتي إسعاف تابعتين للهلال الأحمر في منطقة جباليا، لافتة إلى انهيار المنظومة الصحية في القطاع جراء خروج جميع المستشفيات الشمال والجنوب عن الخدمة، والاعتماد على المستشفيات الميدانية.

وأوضحت أن الهلال الأحمر تمكن من إرسال 5 مركبات إسعاف إلى الشمال لتقديم الخدمات الإسعافية، مناشدة من جانبها بضرورة توفير الإمدادات والأدوية والمستلزمات الطبية التي تشهد نقصا حادًا، بالإضافة إلى الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، والذي يعد أبرز العقبات التي تواجه مقدمي الخدمة الصحية.

وأضافت أن جهاز الدفاع المدني يعتمد على إمكانياته المتواضعة في انتشال الجثامين، مشيرة إلى أن الفرق تضطر في أغلب الأحيان لاستخدام أيديها لإبعاد الركام ومحاولة الوصول إلى العالقين، قائلة:« نفقد آلاف الفلسطينيين الذين لا يزالون عالقين تحت الأنقاض، ولربما كان بالإمكان أن ينجون ويكون ‏لهم فرصة بالحياة، لو تمت عملية انتشالهم».