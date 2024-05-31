استقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج، الخميس، عرض "خيط أحمر طويل" ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح، في دورته الحادية والثلاثين "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

العرض تجربة نسائية خاصة ويناقش عدة قضايا تعاني منها المرأة في المجتمع وخاصة في مجتمع الصعيد وما به من تحديات.

وأوضحت المخرجة زينب العزب، أن العرض يلقي الضوء على معاناة المرأة في المطالبة بحقوقها وكيفية التعبير عنها، وتم اختيار شخصياته بإتقان.

"خيط أحمر طويل" لفرقة الأقصر المسرحية، تأليف علي عثمان، أداء إلهام عثمان، شهد أشرف، إيمان التهامي، هدى رشدي، آمنة نظير، محمد الطيب، حمزة النوبى، ديكور أميرة كمال، إضاءة كرم نبيه، ماكياج حبيبة العزب، موسيقى محمود عظيمة، وتنفيذ ديكور هشام فراج.

الندوة النقدية

أعقب العرض ندوة نقدية أدارها المخرج محمد العدل، وشارك بها الناقد صلاح فرغلي والناقدة ضحى الورداني.

أبدى "العدل" سعادته: عرض بسيط وأحداثه مثيرة للدهشة، وجاء التعبير الحركي يحمل دلالات وجماليات رائعة.

وتوجه بالشكر لبطلات العرض، مشيرا إلى أن هناك عناصر نسائية على قدر كبير من الاحترافية، والإضاءة جاءت معبرة ولكنها تحتاج إلى مزيد من التركيز.

وأشار الناقد صلاح فرغلي إلى أن النص بسيط ومميز ويحمل العديد من الدلالات، واستطاعات المخرجة أن تعبر عن أشياء كثيرة من خلاله.

وأشاد بفكرة الديكور وأداء الممثلين، أما الموسيقى فقال: "هي بحاجة إلى إعادة النظر في كيفية استخدامها".

من ناحيتها توجهت الناقدة ضحى الورداني بالشكر للمخرجة لاختيارها ذلك النص، والاستعانة بممثلات من الصعيد استطعن طرح مشاكل المرأة والتعبير عنها بشكل جيد.

وأبدت إعجابها بالسينوغرافيا، منوهة بأن الموسيقى بحاجة إلى التوظيف بشكل أمثل، وبدت الشخصيات منفعلة طوال العرض ولكن ربما كان ذلك للتعبير عما تمر به.

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج هشام عطوة رئيس اللجنة، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج محمد الطايع مقرر اللجنة.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح تنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.

ويشهد اليوم الجمعة حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز، في الثامنة مساءً على مسرح السامر بالعجوزة.