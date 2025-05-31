تداولت وسائل إعلامية سعودية، مساء السبت، مقطع فيديو لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وهو يؤم المصلين في المسجد الأموي فور وصوله العاصمة السورية دمشق.

ووصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والوفد الاقتصادي رفيع المستوى المرافق له، إلى العاصمة السورية دمشق اليوم، وذلك في زيارة رسمية.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية السعودية، يضم الوفد الاقتصادي رفيع المستوى: المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشئون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن فهد بن زرعة، وعددًا من المسئولين في مختلف القطاعات.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية بالرئيس أحمد الشرع رئيس الجهورية السورية، كما سيعقد الوفد الاقتصادي رفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.