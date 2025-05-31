محافظ أسيوط: تحسين شبكات الري وتطهير الترع والمصارف أولوية قصوى للوصول إلى الأمن الغذائي

-وزير الري يوجه بمواصلة أعمال تطهير ترعتي المعنا والسنط

واصل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جولتهما اليوم السبت، بتفقد عدد من مشروعات تطهير وتأهيل المجاري المائية والكباري وحجوزات الترع بقرى ومراكز محافظة أسيوط.

وشملت الجولة تفقد أعمال تطهير ترعة المعنا بمنطقة شو القنطرة عند حجز شو الكيلو 16.400، فضلًا عن تفقد كوبرى الكيلو 16.200 ترعة السنط بتكلفة 13 مليون جنيه ضمن مشروعات حياة كريمة؛ لخدمة مجمع الخدمات لقرية الحمام، ومحطة الثروة الحيوانية، بنطاق مركز أبنوب، بالإضافة إلى تفقد التشغيل بفم الترعة الإبراهيمية وترعة نجع حمادي الغربية عند موقع حجز أسيوط (بالكيلو ١٧٥.٠٠) ، لمتابعة حالة المناسيب والتصرفات وأعمال التطهيرات بالترع.

من جانبه أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي ملف تحسين شبكات الري وتطهير الترع والمصارف أولوية قصوى، لما له من تأثير مباشر على قطاع الزراعة والأمن الغذائي، لافتًا إلى أن جهود وزارة الري في هذا الملف واضحة وملموسة على أرض الواقع.

وقال المحافظ: "نتابع يوميًا بالتنسيق مع مديرية الري، ومديري الإدارات بالمراكز تنفيذ خطة التطهيرات والتأهيل، ونعمل على إزالة أي معوقات لضمان سرعة الإنجاز".

وأضاف "أبو النصر"، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والقرى بالتعاون مع أجهزة الري، لرصد أي مخلفات أو تعديات على المجاري المائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها؛ حفاظًا على الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بمواصلة أعمال تطهير ترعتي المعنا والسنط، والتنسيق بين أجهزة الري والمحافظة لرفع المخالفات من على جسور الترع خلال أسبوع من تاريخه.

كما شدد على قطاع الخزانات والقناطر الكبرى باستمرار أعمال الصيانة الدورية لكل من قنطرة فم الإبراهيمية وقنطرة حجز أسيوط.

فيما تفقد المحافظ والوزير، مجمع الري بأسيوط والذي يضم مقرات الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط والإدارة العامة لري أسيوط، حيث تم لقاء العاملين بكلتا الإدارتين.

واستمع الوزير، لمطالبهم ومقترحاتهم ، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق لخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الري للمزارعين ، خاصة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية والتي تتطلب استمرار حالة الجاهزية من جميع العاملين بالوزارة لضمان الوفاء بالاحتياجات المائية للمنتفعين كافة.

وأشار وزير الري، إلى أن صرف الحوافز والمكافآت يكون فقط للمتميزين من العاملين الذين يؤدون أعمالهم بكفاءة وفاعلية عالية تحفيزا لهم على الاستمرار فى بذل هذه المجهودات، مؤكدًا أنه لا يوجد فرق بين أي من العاملين على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف مكافأه التميز غير الاعتيادي للجميع أينما كانت مواقع عملهم.

ولفت إلى أن الأداء هو المعيار الأساسي للتقييم، كما يتم صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي لفرق العمل بالإدارات المختلفة، بالإضافة لصرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للأفراد لتشجيع العمل الجماعي.

فيما وجه "أبوالنصر"، شكره وتقديره للدكتور هاني سويلم وفريق العمل بالري على التعاون المثمر والدائم مع المحافظة؛ لتحقيق الأمن المائي، وتعزيز التنمية المستدامة بالمناطق الريفية.