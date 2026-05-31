باكستان: تحذير المسافرين عبر ممر بابوسار توب بضرورة توخي الحذر بسبب تساقط الثلوج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدرت سلطات مقاطعة ناران في خيبر بختونخوا تحذيرا للمسافرين بتجنب العبور عبر ممر بابوسار توب، وحثت السياح والمسافرين وشركات النقل على توخي الحذر وتجنب السفر غير الضروري بسبب تساقط الثلوج المستمر وظروف الطريق الخطرة.

وأفادت السلطات المحلية، عبر تحذير سفر خاص نُشر على المنصات الإعلامية، بأنه من المتوقع أن يتسبب استمرار تساقط الثلوج في أنحاء المنطقة في صعوبات كبيرة للمسافرين، وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

وحثت جميع الزوار على التحقق من تحديثات الطقس قبل التخطيط لأي حركة باتجاه الممر الجبلي.

وحذر المسؤولون من أن السفر على هذا الطريق يصبح شديد الخطورة بعد الساعة 6 مساء، بسبب تزايد حدة تساقط الثلوج وتراجع مستوى الرؤية بشكل كبير.