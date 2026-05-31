إغلاق مراكز الإقتراع في انتخابات مالطا البرلمانية

أغلقت مراكز الاقتراع في مالطا في وقت متأخر من يوم السبت بعد أن أدلى المواطنون بأصواتهم في انتخابات عامة مبكرة، وسط توقعات واسعة النطاق بأن يحقق حزب العمال المنتمي لوسط اليسار بزعامة رئيس الوزراء روبرت أبيلا فوزا آخر في أصغر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وكان أكثر من 341 ألف مواطن مؤهلين للتصويت قبل إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 10 مساء (2000 بتوقيت جرينتش).

وقبل ذلك، أشارت استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب العمال الحاكم بزعامة أبيلا على الحزب الوطني المحافظ بزعامة أليكس بورج، وإن فوز أبيلا من شأنه أن يمدد قبضة حزبه على السلطة المستمرة منذ 13 عاما.

ومن المقرر أن يبدأ فرز الأصوات صباح اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يعلن أحد الحزبين الرئيسيين الفوز بين منتصف الصباح وبداية فترة ما بعد الظهر بناء على النتائج الأولية، ومن المقرر صدور النتيجة الرسمية في وقت لاحق من اليوم.