صحة الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلن وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور علاء عثمان، رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع المستشفيات بدءاً من الأسبوع القادم وحتى الانتهاء من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، مع إلغاء كافة الإجازات للفريق الطبي وتكثيف التواجد.

ووجه عثمان - في بيان اليوم الأربعاء - بتكثيف المرور على المنشآت الغذائية والرقابة على أماكن تصنيع وبيع وحفظ اللحوم ومنتجاتها للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين بالأسواق والمطاعم ومحال بيع اللحوم ومنافذ للبيع المختلفة.

وشدد على المرور المستمر على المستشفيات وتوفير أكياس الدم من مختلف الفصائل ومشتقاته وتوافر الأمصال مع التأكد من توافر المياه ومولدات الكهرباء و صلاحيتها تحسبا إلى أي طارئ.

وقال إنه سيتم تشكيل غرفة للأزمات والطوارئ على مدار الساعة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي، مشددا على سرعة الإبلاغ الفوري لمديري المستشفيات عن أي مصابين يتم استقبالهم بالمستشفيات أثناء رفع حالة الاستعداد، مع الدفع بسيارات إسعاف مجهزة يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة بجميع أنحاء المحافظة خاصة بمحيط الأماكن العامة والمنتزهات وساحات الصلاة فضلا عن التمركزات الثابتة المنتشرة بالمحافظة، على أن يتم توفير طبيب طوارئ بكل سيارة إسعاف، بهدف سرعة التعامل مع أي حدث.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية على ضرورة التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والخاصة مستشفيات الإحالة ومركز الخدمات الطارئة 137 النداء الآلي لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة مع جاهزية فرق الانتشار السريع بعدد أربعة فرق لمساعدة أي مستشفى تتعرض لأي ضغط أو طارئ ، مؤكدا أن الخطة لم تقتصر على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط بل شملت التنسيق مع المستشفيات الجامعية لتيسير تقديم الرعاية المتكاملة للمريض.