السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن مراحل تطور فكرة مؤتمر الشباب

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شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن مؤتمرات الشباب بشكل عام، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بشكل خاص.

وتضمن الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، صباح الأربعاء، مراحل تطور فكرة مؤتمرات الشباب.

وبدأت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما يشهد اليوم الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي، والتي تضم مشاركين من 29 دولة إفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، ثم جلسة «اسأل الرئيس»، التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكتروني وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.