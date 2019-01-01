متظاهرو هونج كونج يحتشدون لدعم 44 شخصا متهمين بإثارة الشغب

تحدى العشرات من المتظاهرين الرياح القوية والأمطار الغزيرة في هونج كونج، اليوم الأربعاء، لدعم 44 شخصا جرى استدعاؤهم إلى المحكمة، بعد اتهامهم بإثارة الشغب في مظاهرة مناهضة للحكومة.

وكان قد جرى احتجاز 49 شخصا الأحد الماضي، فيما يعد أكبر عدد يتم احتجازه منذ بدء المظاهرات في التاسع من يونيو الماضي للاحتجاج على مشروع قانون يتيح تسليم الجناة للصين.

وتم اتهام 44 شخصا أمس الثلاثاء، بإثارة الشغب، التي تصل عقوبتها إلى السجن 10 أعوام، كما اُتهم متظاهر آخر بحيازة سلاح خطير.

وقال النائب كوك كا كي للصحفيين خارج قاعة المحكمة اليوم" أساس النزاع ليس الشباب ولكن الرئيسة التنفيذية كاري لام وإدارتها وشرطة هونج كونج".

وأضاف" استخدام هذه القواعد الوحشية لن يساعد هونج كونج.. هذه الأمور سوف تفاقم العنف فقط".

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنيج بوست إنه من المقرر أن تفرج المحكمة عن المتظاهرين بكفالة، على الرغم من أنه يمكن فرض حظر على حركة بعضهم.