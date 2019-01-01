«بعثة حج التضامن»: وفاة شخص ونقل 3 من حجاج البعثة إلى المستشفيات

• عبدالموجود: حصلنا على 12 ألف تأشيرة.. وعدم تنظيم رحلات حج لأعضاء البرلمان بسبب الإمكانيات

أكد أيمن عبدالموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، حصول المؤسسة على 12 ألف تأشيرة حج هذا العام، لافتا إلى وصول 8500 من حجاج الجمعيات إلى الأراضي المقدسة مع انضمام نحو 335 حاجا إلى برامج الحج بالوزارة من عدة مؤسسات وهي: (مجلس الوزراء، ووزارتي الأوقاف والتموين، ونقابة الصحفيين، ودار الإفتاء).

وأضاف عبدالموجود، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر وزارة التضامن، أن الـ335 حاجا الحاصلين على تأشيرات الحج من مؤسساتهم ووزاراتهم، تقدموا بطلب للانضمام إلى برنامج وزارة التضامن للحج والإقامة في أحد الفنادق المتعاقد عليها من قبل الوزارة، موضحا أن هؤلاء الحجاج سددوا كل الأموال والاشتراكات أسوة بحجاج الجمعيات دون حصولهم على استثناءات.

وأشار إلى عدم تنظيم رحلات الحج لأعضاء مجلس النواب هذا العام، بسبب إمكانيات الوزارة وعدم القدرة على استيعاب أعداد حجاج آخرين وفتح المسار الإلكتروني لهم، مؤكدا حرص البعثة الرسمية للدولة علي متابعة الحجاج أولا بأول، وتقديم كل الخدمات المميزة لهم، حيث تم التعاقد مع 18 فندقا في مكة والمدينة لحجاج الجمعيات الأهلية.

ولفت إلى وجود 4 مستويات في الحج لهذا العام، أولها فنادق قريبة من الحرم، وأخرى تبعد عنه بنحو 750 مترا، وفنادق بمستوى 3 نجوم، وغيرها تبعد عن الحرم بـ1200 متر، موضحا أنه من حق أي حاج التقدم إلى المستوي الذي يناسبه وفقا لامكانياته.

وردا على سؤال "الشروق" حول تقييم الفنادق المتعاقد عليها، قال عبدالموجود إن البعثة استلمت الفنادق في مكة 23 يوليو الماضي قبل وصول الفوج الأول من حجاج الجمعيات، وذلك لتقييمها ومتابعة الغرف ومستوى نظافتها، مضيفا أن جميع الفنادق التي تم التعاقد معاها مصنفة ومناسبة للحجاج.

وأوضح أن 3 حالات فقط تلقت الرعاية الطبية، بينما بلغ عدد حالات الوفاة حالة واحدة للمواطن علاء الدين جاد من الدقهلية، إثر تعرضه لهبوط في الدورة الدموية، موضحا أنه لا يجب التسارع في الإعلان عن حالات الوفاة حتى لا تحدث حالة من البلبلة بين المواطنين، وأن الجهة المنوط بها إعلان أسماء المتوفيين هي مجلس الوزراء، وذلك بعد تلقي تقرير طبي من للمستشفيات السعودية.

وأشار إلى أنه من حق أي حاج التقدم بشكوى ضد المشرف، وذلك من خلال التواصل مع البعثة والمسئول عن المشرفين المتواجدين في الفنادق المقيم بها الحجاج، لافتا إلى أن عودة أول أفواج الحجاج بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج 17 أغسطس المقبل.

وأشار عبدالموجود إلى وجود تنسيق مع وزارات السياحة والداخلية لمتابعة وتقديم خدمات مميزة للحجاج، موضحا أنه تم تكثيف الندوات واللقاءات لضيوف الرحمن للتوعية بمناسك الحج والإجابة على استفساراتهم من خلال وعاظ وواعظات الأزهر من خلال الشرح المُبسط للمناسك وتوضيح الأركان والواجبات والمبطلات للفريضة.