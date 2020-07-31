الفلبين تمدد قيود كورونا في العاصمة مانيلا مع ارتفاع الإصابات

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قرر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الجمعة استمرار القيود المتعلقة بفيروس كورونا في العاصمة مانيلا حتى منتصف أغسطس آب وأعلن أن الدولة ستوفر لقاحات بالمجان لمكافحة موجة التصاعد في الحالات التي أربكت العاملين في مجال الرعاية الصحية والمنشآت.

وسجلت الفلبين هذا الشهر أكبر قفزة يومية في عدد الوفيات في جنوب شرق آسيا وأكبر زيادة في يوم واحد في حالات الإصابة المؤكدة.

ووضعت السلطات العاصمة والأقاليم الواقعة إلى الجنوب منها تحت الحجر الصحي المجتمعي العام، مما يحد من حركة كبار السن والأطفال والقدرة التشغيلية للمؤسسات التجارية.

وقال الرئيس الفلبيني في خطاب بثه التلفزيون ”أدعو إلى تحمل المزيد. أصيب كثيرون بالعدوى“.

ووعد دوتيرتي بتوفير لقاحات بالمجان وإعطاء الأولوية للفقراء أولا ثم الطبقة المتوسطة والشرطة والعسكريين. وقال إن الصين ستعطي الأولوية للفلبين حال توافر اللقاحات.