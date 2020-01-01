7 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بورشة يخوت في الإسكندرية

سيطرت 7 سيارات إطفاء تابعة لقوات إدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، على حريق اندلع، مساء الخميس، في ورشة تصنيع "سُفن"، كائنة داخل منطقة الحجاري، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة الجمرك، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى مساعد وزير الدلخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد نشوب حريق في ورشة تصنيع سفن "مُسطاح"، كائنة خلق مسجد الشهداء، في منطقة رأس التين، والتهمت "يخت"، بسبب وصول جسم مشتعل.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف، والإطفاء، إلى موقع الحريق، تم إخماده وتبريد آثاره؛ لمنع امتداد النيران إلى الورش المجاورة، ومراكب صناعة السفن، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.