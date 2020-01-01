قطر تسجل 235 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 235 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 242 من المرض وذلك في 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 107377 حالة، مع تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدتين خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد حالات الوفيات إلى 174 حالة.

وسجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة إدخال 2 حالات للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 77 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم من فيروس (كوفيد – 19) في قطر حوالي 495377 شخصا، وعدد الحالات النشطة تحت العلاج 3144 حالة، وبلغ عدد الأشخاص الذين تم فحصهم خلال 24 ساعة الماضية 2808، وإجمالي عدد الحالات الحادة تحت العلاج حاليا بالمستشفى 406 حالات، وعدد الحالات الحادة التي تم إدخالها المستشفى خلال 24 ساعة الماضية 29 حالة.