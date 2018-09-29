الإمارات تسجل حالتي وفاة و283 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، تسجيل 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 60506 حالات.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان اليوم، إن جميع المصابين "حالتهم مستقرة، ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة".

وأعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين، بتداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 351 حالة.

وسجلت الوزارة شفاء 283 حالة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 53909 حالات.