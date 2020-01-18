عبّر المطرب حلمي عبد الباقي، عن رفضه للانتشار الكبير لأغاني المهرجانات، معتبرًا أن البوصلة تسير في الاتجاه الخاطئ.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء السبت: "إحنا بقينا بنهرج.. اللي عاوز يؤدي يروح الحمام".

جاء ذلك بعدما ظهر مؤدي المهرجانات الشهير حمو بيكا في أكثر من مقابلة تلفزيونية، أكد خلالها أنه ليس مغنيًّا لكنه يعتبر مؤديًّا، وذلك ردًا على سلسلة طويلة من الانتقادات التي تُوجَّه لأصحاب هذا النوع من الغناء الذي أصبح شائعًا بقوة.

كما انتقد عبد الباقي، الإقبال الجماهيري الكبير على حفلات مؤدي المهرجانات، على الرغم من الانتقادات الكبيرة التي يتعرضون لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وليست هذه هي المرة الوحيدة التي يتحدث فيها حلمي عبد الباقي عن أغاني المهرجانات، ففي مقابلة تلفزيونية أجراها في منتصف يوليو الماضي، قال إن سبب تصدر أغاني المهرجانات للمشهد الغنائي هو المغالاة في أجور المطربين والموسيقيين وأسعار الاستوديوهات، موضحًا أن إنتاج أغنية يكلف تكاليف باهظة للغاية، ما أثر بالسلب على قيمة الأغنية.

وأشار إلى أن تناقص إنتاج الأغاني على مدار الفترات الماضية أفسح المجال أمام انتشار أغاني المهرجانات، لافتًا إلى أن اختلاف أشكال الموسيقى أمر حميد على مستوى العالم أجمع لكنه الأمر يجب أن يعتمد على كلمات لائقة.