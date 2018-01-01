إيران: 286 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، أن فيروس كورونا تسبب في وفاة 286 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن هذا الوباء في البلاد إلى 90 ألفا و630 شخصا.

وبحسب البيان الصادر عن قسم العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت، فقد سجلت نتائج فحوصات كورونا التي اجريت منذ امس الجمعة لغاية اليوم في انحاء البلاد، 19 ألفا و846 اصابة جديدة، ليرتفع مجموع الإصابات في إيران إلى 3 ملايين و871 ألفا و8 اشخاص، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأشار البيان، إلى تعافي ما يبلغ 3 ملايين و367 ألفا و272 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس الوبائي أو مغادرتهم المستشفيات والمراكز العلاجية في أنحاء البلاد.