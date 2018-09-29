الكشف على 1083 مريضا في قافلة طبية مجانية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة بقرية كفر العرب، التابعة لمركز فارسكور، ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض محافظة دمياط.

وصرح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بأن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملًا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "covid-19".

وأوضح الدكتور محمد الغباشي، مدير إدارة القوافل الطبية المتنقلة بدمياط، توقيع الكشف الطبي على 1083 مواطنًا، بالإضافة إلى تحويل 6 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ16 حالة، بالإضافة إلى 394 تحليلا معمليا، و24 أشعة عادية، و22 أشعة سونار، وعدد من الندوات التثقيفية، مؤكدًا استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.