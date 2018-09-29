الأردن يدين هجومين إرهابيين بالعراق

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مجلس عزاء في محافظة صلاح الدين في شمالي العراق والقوات الأمنية العراقية بمحافظة ديالى، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية - إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذين الهجومين الإرهابيين الجبانين، مشدداً على وقوف الأردن إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة كل ما يهدد استقراره وأمنه وأمن شعبه الشقيق.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق ولذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.