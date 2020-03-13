باكستان: 4950 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت باكستان، اليوم السبت، تسجيل 4950 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك طبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات.

وأعلن المركز أن إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفعت إلى مليون و29 ألفا و811 حالة، بما فيها 940 ألفا و164 حالة شفاء، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، اليوم السبت.

وأضاف المركز أن إجمالي 23 ألفا و360 مريضا توفوا بسبب المرض، من بينهم 65 مريضا، توفوا في الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن 3187 شخصا في حالة حرجة.

ومازال إقليم السند جنوب البلاد الأكثر تضررا فيما يتعلق بحالات الإصابة، حسب المركز، حيث سجل 380 ألفا و93 حالة وفاة.

وفي الوقت نفسه، أعطت باكستان 29 مليونا و648 ألفا و55 جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا حتى الآن، من بينها 904 آلاف و740 جرعة في الساعات الـ24 الماضية، حسب المركز.