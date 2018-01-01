وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح بعد صراع مع المرض

توفيت اليوم السبت، الفنانة الكويتية انتصار الشراح في العاصمة البريطانية لندن، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عاما، حيث كانت تخضع للعلاج بمستشفى وليستون.

واشتهرت الفنانة انتصار الشراح بأدوارها الكوميدية، على خشبة المسرح، بالإضافة إلى المسلسلات والبرامج الكوميدية، ويصل رصيدها الفني إلى 55 مسرحية، وأكثر من 81 مسلسلًا، و14 برنامجًا كوميديًا مع شريكها الفنان داود حسين.

وبدأت "الشراح"، التمثيل عام 1980 للمرة الأولى في مسلسل (خرج ولم يعد)، بعدها إنضمت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية وكان ثاني أعمالها مسرحية (باي باي لندن).

وشاركت انتصار الشراح، بعدها في عشرات الأعمال. تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بعام 1985. وارتدت الحجاب عام 2002.

ومن أهم أعمالها مسرحية "باي باي لندن" و"انتخبوا أم علي" وبرنامج "فضائيات" وأوبريت "بعد العسل"، وغيرها من الأعمال التي أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية.