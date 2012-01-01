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ودع ثنائي منتخب مصر للرماية عبد العزيز محيلبة وماجي عشماوي تصفيات منافسات الزوجي المختلط للتراب بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحقق الثنائي 46 طبقا في الجولة الأولى و47 طبقا في الجولة الثانية و45 طبقا في الجولة الثالثة بإجمالي 138 طبقا من أصل 150 طبقا.

وودع الثنائي المنافسات باحتلالهم المركز الأخير من أصل 16 منتخبا، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني للعب على الميدالية الذهبية ويتأهل أصحاب المركز الثالث والرابع للعب على الميدالية البرونزية.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.