سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون، اليوم السبت، حالة الطقس نهارا ، شديد الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، ليلا معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية - نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بإرتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية : جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 39 26

الاسكندرية 33 25

وادى النطرون 35 24

طنطا 38 24

شبين الكوم 39 25

دمنهور 35 25

بلطيم 33 24

مطروح 32 24

السلوم 34 22

سيوة 39 23

بورسعيد 33 25

دمياط 33 25

الزقازيق 39 25

المنصورة 38 25

الاسماعيلية 39 24

السويس 38 26

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 39 25

نخل 38 21

نويبع 40 29

طابا 38 24

كاترين 33 17

الطور 36 26

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 39 26

بنى سويف 39 26

المنيا 40 26

أسيوط 41 26

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 42 28

أسوان 42 28

ادفو 42 27

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 42 27

شلاتين 38 26

ابو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 39 30

المدينة 41 31

الرياض 46 31

المنامة 42 35

ابوظبى 42 32

الدوحة 43 35

الكويت 46 32

دمشق 38 20

بيروت 32 29

عمان 34 23

القدس 30 23

غزة 33 24

بغداد 46 32

مسقط 39 34

صنعاء 24 15

الخرطوم 34 25

طرابلس 36 28

تونس 40 26

الجزائر 29 25

الرباط 25 16

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 34 19

اسطنبول 35 23

اسلام اباد 33 25

نيودلهى 31 26

جاكرتا 33 24

بكين 33 23

كوالالمبور 32 25

طوكيو 33 25

اثينا 38 27

روما 34 22

باريس 23 14

مدريد 27 14

برلين 23 15

لندن 21 14

مونتريال 22 15

موسكو 25 17

نيويورك 24 18

واشنطن 27 18

نواكشوط 27 23

اديس ابابا 17 13