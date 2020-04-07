شقيق الطبيبة المقتولة بـ11 طعنة: الداخلية بذلت مجهودًا جبارًا للقبض على هذا المجرم

قال الدكتور محمود يوسف، شقيقة الدكتورة ياسمين التي قتلها زوجها بمحافظة الدقلهية بـ11 طعنة، إن وزارة الداخلية بذلت مجهودًا وصفه بـ"الجبار" للقبض المتهم الذي نعته بـ"المجرم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على شاشة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه يثق بشكل تام في قرارات النيابة العامة وفي نزاهة القضاء المصري لاسترداد حق أخته.

وأشار إلى أن النيابة العامة لا تزال تجري تحقيقات سرية بشأن الحادثة، واصفًا كل ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعترافات المتهم بأنه "كلام صحافة" على حد وصفه.

وتابع: "كل اللي عرفناه إنه اعترف بجريمته وقال إنه قتلها، لكن النيابة تواصل التحقيق للتعرف على تفاصيل الجريمة، ونحن لم نطلع على أي مستندات رسمية".

وكان طبيب الأسنان محمود مجدي قد قتل زوجته ياسمين بطعنها ١١ طعنة عقب مشاجرة بينهما.

وقررت نيابة ثان المنصورة، يوم الاثنين الماضي، حبس الطبيب المتهم بعدما اعترف بارتكاب الواقعة، حيث قال إن زوجته اعتادت التشاجر معه لما وصفها بـ"أتفه الأسباب"، موضحًا أنها في يوم الحادث أهانته وشتمته بأمه فلم يتمالك أعصابه وكان أمامه سكينًا فطعنها عدة طعنات ثم تركها وفر هاربًا حتى وصل للإسكندرية واستأجر شقة للاختباء بها.