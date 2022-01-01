وزير الطيران يلتقي بعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الأحد، بعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر الوزارة، وذلك بهدف إطلاعهم على أهم المشروعات التنموية بقطاع الطيران المدني واستراتيجية الوزارة في تطوير منظومة النقل الجوي بجميع شركاتها وهيئاتها التابعة.

ذكر بيان وزارة الطيران، أن اللقاء حضره الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ووفد من أعضاء التنسيقية ضم كلًا من النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، ونادر مصطفى ومحمد إسماعيل عضوي مجلس النواب، وعلاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، ومؤمن سيد والطيار حمد مشعل والطيار محمد الصعيدي والمهندس شادي الكردي والطيار مينا سنبل.

واعتبر وزير الطيران أن شباب مصر يمثلون الثروة الحقيقية ومستقبل الدولة الحديثة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لتأهيل وتمكين الشباب وتؤكد دائمًا ضرورة الحوار معهم ومنحهم مزيد من الفرص لتولي مناصب قيادية في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وشهد اللقاء حوار مفتوح بين الوزير وأعضاء تنسيقية لاستعراض استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها وزارة الطيران المدني خلال الفترة الحالية تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية 2030، بالإضافة إلى إلى مشروعات تطوير المطارات المصرية والتي شملت انضمام 4 مطارات جديدة أهداها الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الطيران المصري وهى مطارات (العاصمة الإدارية، وسفنكس، وبرنيس، والبردويل)، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة العديد من المطارات وفي مقدمتها مطار سفنكس ورفع طاقته من 300راكب/ ساعة إلى 900 راكب/ ساعة لتصل طاقته الاستيعابية إلى مليون و200 راكب سنويًا، ومطار شرم الشيخ ورفع طاقته الاستيعابية إلى 9,5 مليون راكب بدلًا من7,5 مليون راكب تزامنًا مع قمة المناخ COP27 والتي تعقد في نوفمبر المقبل، وإقامة مبنى جديد "صديق للبيئة" في مطار برج العرب يستوعب 4 ملايين راكب سنويًا.

كما تناول الحوار استعراض إعادة هيكلة ودمج شركات مصر للطيران ومشروع تحديث أسطولها الجوي بما يسهم في تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات، بالإضافة إلى منظومة التحول الرقمى فى قطاع الطيران، وإنشاء كيان للطيران الاقتصادي "إير سفنكس" كأحد الأذرع التابعة لشركة مصر للطيران قادرة على المنافسة بأسعار تنافسية ويسهم نقل أكبر عدد من السائحين إلى المقاصد السياحية المصرية.

وفيما يتعلق بتطوير الأسواق الحرة، قال الطيار محمد منار أنه يتم حاليًا التنسيق مع شركات عالمية في نظم الإدارة لمواكبة التطور العالمي في مجال الأسواق الحرة.

وقام أعضاء التنسيقية بعرض أهم ما قامت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ إنشائها و مساهماتها في تنمية الحياة السياسية المصرية ودورها كمنصة حوارية تجمع التيارات السياسية المختلفة.

وأكد المشاركون أن قطاع الطيران يعد أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي، معتبرين اللقاء فرصة للاستماع إلى رؤية وزير الطيران المدني والتعرف على تفاصيل استراتيجية الوزارة في النهوض بمنظومة النقل الجوي المصري.