رئيس لبنان يدعو رئيسي البرلمان والحكومة لاجتماع ثلاثي غدا لبحث موقف ترسيم الحدود البحرية

دعا رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، إلى عقد اجتماع ثلاثي قبل ظهر غد الاثنين مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء نجيب ميقاتي، لبحث الموقف من ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه عون اليوم الأحد، بميقاتي بعد قرابة 4 أسابيع من انقطاع التواصل بينهما بسبب الخلاف حول تشكيل الحكومة الجديدة التي قدمها ميقاتي في التاسع والعشرين من شهر يونيو الماضي دون أن يتلقى ردا من رئيس الجمهورية حولها، وهو ما يعطل مسار تشكيل الحكومة والذي يتطلب التوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد أكد في تصريحات صحفية أمس، أنه يبذل جهدا لعقد لقاء ثلاثي أو ثنائي يجمع بين عون وميقاتي عقب الاحتفال بعيد الجيش صباح غد، وذلك رغم تقليله من فرص تشكيل حكومة جديدة قبل انتخابات رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن المبعوث الأمريكي أموس هوكشتين قد وصل إلى لبنان اليوم، في مستهل زيارة يستأنف فيها مهامه كوسيط أمريكي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، حيث عقد هوكشتين اليوم عدة لقاءات، من بينها المدير العام لمديرية الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ووزير الطاقة وليد فياض، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، لبحث ملف الترسيم، على أن يلتقي غدا برؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة في لقاءات منفصلة.

وقال وزير الطاقة -عقب لقائه بهوكشتين اليوم- إن الوسيط الأمريكي يحمل طرحا جديدا وإيجابيا لملف ترسيم الحدود.