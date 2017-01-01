سيفاستوبول: إصابة 5 أشخاص إثر هجوم على مقر أسطول البحر الأسود الروسي

أعلن حاكم سيفاستوبول ـ أحدى مدن شبه جزيرة القرم المتنازع عليها بين روسيا وأوكرانيا ـ ميخائيل رازفوجايف، أن خمسة أشخاص أصيبوا ، صباح اليوم /الأحد/ جراء هجوم من طائرة بدون طيار، على مقر أسطول البحر الأسود .

وكتب رازفوجايف -عبر حسابه الشخصي على "تلجرام" حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم - "سقط جسم مجهول في فناء مقر الأسطول، ووفقا للبيانات الأولية، فإنه طائرة بدون طيار"، مضيفا أن 5 أشخاص أصيبوا من موظفي مقر الأسطول دون سقوط قتلى، وأنهم جميعا تلقوا المساعدة اللازمة، وأن رجال جهاز الأمن الفيدرالي يحققون في ملابسات الحادث.

وأعلن حاكم سيفاستوبول إلغاء كافة فعاليات الاحتفالية المخطط لها في المدينة بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي، داعيا المواطنين "للتحلي بالهدوء والبقاء في المنازل قدر الإمكان".