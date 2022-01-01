روسيا: محاولات كييف اتهام موسكو بالهجوم على مركز احتجاز الأسرى في دونيتسك عقيمة

وصف نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي محاولات كييف اتهام موسكو بالهجوم على مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في بلدة يلينوفكا بدونيتسك بأنها "عقيمة ولا جدوى منها".

وقال بوليانسكي، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، إن الأوكرانيين يجرون محاولات حثيثة لإلقاء اللوم بهذه الجريمة على روسيا، مضيفا أنه لو كانوا أكثر ذكاء لاستخدموا سلاحا آخر غير صواريخ "هيمارس" الأمريكية التي زودتهم بها واشنطن.

وكانت موسكو قد دعت أمس السبت، خبراء الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحقيق في الهجوم على مركز الأسرى الأوكرانيين في بلدة يلينو فكا بدونيتسك.