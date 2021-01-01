قال الفنان مجدي إدريس، إن فيلم أبو علي (مع الفنان كريم عبدالعزيز) كان علامة فارقة في مشواره الفني.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «المنسي» عبر شاشة «هي»، وعُرضت مساء الأحد، أنه عاش أجمل كواليس في مختلف الأعمال الفنية، مؤكدا أن حالة من الحب كانت سائدة بين المشاركين في العمل.

وأوضح أنه نادم على مشاركته في فيلم «نعمة»، فيما اختار الفنان يوسف الشريف بأنه يلفت نظره من بين النجوم الحاليين، ولكونه قادرا على اللعب في مناطق مختلفة بالتمثيل.

وتحدّث عن الموقف الشهير ليوسف الشريف بشأن عن التلامس مع فنانة في أيّ من الأعمال الفنية، قائلا إن الأمر يعكس قناعة شخصية.

وتابع: «هذه قناعته وهو مسئول عنه، ويملك الشجاعة في الإعلان عنها، وبالتالي لا يجب مناقشتها».

وسُئل إدريس عن الفنان الذي يحافظ على نجوميته في السينما حتى الآن، وتمت مفاضلته بين هاني رمزي وكريم عبدالعزيز ومحمد هنيدي، فأجاب بوصفهم جميعا بأنهم أساتذة.

وأشار إلى أنه طالما يخضع للتقييم لا يصح له أن يقيم زملاءه.



