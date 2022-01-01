مقتل 10 مدنيين وإصابة العشرات في هجوم روسي على مدن بجنوب أوكرانيا

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راجمت روسيا مجددا مدنا في جنوب أوكرانيا صباح اليوم الإثنين، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين وإصابة عشرات آخرين.

وسقط صباح اليوم الإثنين، صاروخان روسيان، على مبنى سكني مكون من تسعة طوابق ومبنى جامعي في مدينة كريفي ريه الواقعة على بعد 180 كيلومترًا شمال خيرسون.

وأسفر الحادث عن مقتل شخصين على الأقل في المبنى السكني وإصابة 31 آخرين، مع احتمال أن يكون هناك ثمانية أشخاص آخرين محاصرين تحت المبنيين، بحسب ألكسندر ويلكول، رئيس الإدارة العسكرية بالمدينة.

من جانبه أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن تعازيه للضحايا من خلال "تلجرام"، وأدان "الإرهاب الروسي".

وتعتقد السلطات المحلية أن المزيد من الأشحاص ربما يكونوا محاصرين تحت المبنيين.

وأظهرت مقاطع فيديو، أن المبنى السكني الذي جرى قصفه احترق جزئيا وأصبح مهددا بالانهيار.

وقال زيلينسكي، إن أعمال الإنقاذ التي يشارك فيها أكثر من 350 متطوعا تجري الآن.

ولقي 4 مدنيين مصرعهم بمدينة خيرسون التي جرى تحريرها من الاحتلال الروسي في أكتوبر 2022، كما أصيب 17 شخصًا آخرين هناك.

والجزء الأكبر من إقليم خيرسون لا يزال محتلا من قبل القوات الروسية.

من ناحية أخرى ذكرت السلطات الروسية وقوع أضرار جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في روسيا.

وأعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن سخريته من الهجمات الأوكرانية المزعومة بوصفها "عمل يائس" من قبل كييف حسبما أفادت وكالات الأنباء الروسية.