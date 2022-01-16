تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين تحسن أداء نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الحالي، رغم استمراره في دائرة الانكماش.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين ارتفع خلال يوليو الحالي إلى 3ر49 نقطة في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 2ر49 نقطة مقابل 49 نقطة في يونيو الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

في الوقت نفسه ذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات تراجع خلال الشهر الحالي إلى 5ر51 نقطة مقابل 2ر53 نقطة خلال الشهر الماضي. وتراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 1ر51 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 5ر52 نقطة خلال الشهر الماضي.