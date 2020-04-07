السلطات الهولندية: السفينة المحترقة تقترب من مرسى آمن

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قالت السلطات الهولندية، اليوم الاثنين، في لاهاي إن السفينة المحترقة أمامها 18 ميلا بحريا (33 كيلومترا) للوصول لمرسى مؤقت وأكثر أمانا.

وأضافت السلطات أن "توقيت الوصول ما يزال يعتمد بقوة على الطقس والدخان والتيارات والمد والجزر".

وأوضحت أن قاربي قطر يقومان بسحب السفينة "ببطء وبطريقة محكمة".

ويقع المرسى المؤقت الجديد على بعد 16 كيلومترا شمال جزيرة سخيرمونيكوخ في بحر الشمال.

ويحاول خبراء الانقاذ نقل السفينة، المحملة بـ3800 سيارة، من بينها 500 سيارة كهربائية، والتي مازالت تحترق.

كما يوجد على متن السفينة سفينة خاصة أخرى قادرة على التخلص من النفط. وحتى الآن، رست السفينة شمال جزيرة تيرشخيلينج.

وتعد العملية خطيرة للغاية بسبب الشقوق الظاهرة على حوائط الصلب للسفينة، كما أنه من الممكن أن يحدث تسرب للوقود. كما أنه مازال هناك خطورة حدوث تلوث بيئي في حال انقلبت السفينة أو انقسمت.