العثور على جثة لشاب في مياه ترعة بالشرقية

استقبل مستشفى بلبيس المركزي بالشرقية، اليوم الاثنين، جثة لشاب من محافظة القاهرة، عثر عليه بمياه ترعة الإسماعيلية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة بلبيس، بالعثور على جثة لشاب بمياه ترعة الإسماعيلية.

تبين من التحريات أن الجثة لشاب من منطقة الشرابية محافظة القاهرة ويدعى "محمد.أ.ذ"، 21 عاماً، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن الجثة في حالة تحلل.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت بالتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس العام، وطلبت التحريات حول الواقعة.