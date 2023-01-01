الأرصاد الهندية: النصف الثاني من موسم الرياح الموسمية شهد أمطارا عادية

قال مروتيونجاي موهاباترا، المدير العام لهيئة الأرصاد الجوية الهندية اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن يكون هطول الأمطار الموسمية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا طبيعيا في غضون الفترة من أغسطس إلى سبتمبر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن موهاباترا قوله في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الإثنين، إن هطول المطر تراوح بين 94٪ و106٪ من المتوسط طويل الأجل وهو 42.28 سنتيمتر.

وقال موهاباترا إنه من المرجح أن تكون الأمطار على الجانب السلبي من الوضع الطبيعي خلال فترة الشهرين المذكورين.

وقالت بلومبرج، إن تعليقات موهاباترا أشارت إلى أن هطول الأمطار خلال تلك الفترة يمكن ان تكون أقل من 100٪ من المتوسط طويل الأجل، رغم أنها لا تزال ضمن المعدل الطبيعي.

وأضافت بلومبرج أنه من المحتمل أن يتراوح هطول المطر ما بين المعدلات العادية إلى فوق العادية فوق منطقة وسط شرق وأجزاء كثيرة من المناطق الشرقية والشمالية الشرقية.

وقالت إن أمطاراً أقل من المعتاد شوهدت في معظم أنحاء منطقة شبه الجزيرة الهندية، وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية والوسطى.

وقال موهاباترا إن الأمطار خلال شهر أغسطس المقبل ستكون أقل من المعدل المعتاد.