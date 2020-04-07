وفاة رجل في حادث بمدينة ترفيه مائية بفرنسا

توفي والد طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، كانا قد أصيبا بأزمة قلبية، أمس الأحد، إثر التعرض لحادث ينطوي على مخاطرة في مدينة ترفيه مائية بجنوب فرنسا.

وقال آلان ديكانيس، عمدة مدينة سان ماكسيمين دو لا سانت بوم، عبر منشور على فيسبوك: "لقد حزنت للغاية لدى معرفتي في وقت متأخر في المساء أن الوالد لم ينج"، وتقع البلدة شرق مارسيليا.

ولم يقدم العمدة أي معلومات بشأن وضع الطفلة، وأعلنت شبكة فرانس إنفو الإذاعية أيضا وفاة الرجل نقلا عن مصادر مطلعة.

وقالت إدارة الإطفاء المحلية، أمس الأحد، إن الرجل البالغ من العمر 35 عاما، وابنته كانا في هيكل ضخم قابل للنفخ رفعته الرياح وأطاحت به بعيدا، وأصيب كلاهما بأزمة قلبية.

وحاول رجال الإنقاذ إنعاشهما ونقلوهما بمروحية إلى مستشفى في مارسيليا.

وقال شاهد عيان لشبكة "ار.ام.سي"، إن الرياح حملت الزلاقة بعيدا، "ثم ارتطمت على الأرض".

ووفقا لفرانس إنفو، فإن الهيكل يبلغ طوله 20 مترا، وهو عريض وتحرك من مكانه لنحو 50 مترا خلال الحادث.