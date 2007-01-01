وقفة احتجاجية لرابطة يمنية بصنعاء للمطالبة بالإفراج عن 6 مختطفين لدى الحوثيين

نددت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، اليوم الاثنين، "باستمرار وضع مختطفين في الحبس الانفرادي" في معتقل الأمن السياسي بصنعاء(خاضع لسيطرة الحوثيين).

وقالت، في وقفة احتجاجية نفذتها أمام مبنى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء، إن "جماعة الحوثي وضعت ستة مختطفين في الحبس الانفرادي منذ مطلع شهر آذار/ مارس، وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة".

وذكرت الرابطة أنها تلقت بلاغا من أهالي المختطفين، يشير إلى أن المختطفين "ما يزالوا في معتقل الأمن السياسي حتى الآن ويحرمون من الزيارات والرعاية الطبية".

ونقلت الرابطة عن أن أحد الناجين الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا، قوله" بأنه كان برفقة الستة المختطفين وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب، وكانت تُقدم لهم وجبتان في اليوم - إحداهما لا تؤكل بسبب رداءة الطهي، إضافة إلى اضطرارهم لشرب مياه ملوثة بسبب انعدام المياه النقية مما تتسبب لهم بمضاعفات صحية خطيرة.

وحملت رابطة أمهات المختطفين جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، وطالبت مكتب المبعوث الأممي والأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل وإنقاذ حياة أبنائها "قبل فوات الأوان".

ودعت جميع الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والناشطات إلى الاهتمام بقضية أبنائها الإنسانية وبث معاناتهم من أجل الضغط والسعي الجاد لإنقاذهم والإفراج عنهم.

جدير بالذكر أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثي، قد اختتمتا في 18 حزيران/يونيو الماضي، جولة مباحثات في الأردن، دون التوصل لأي إتفاق لإطلاق سراح دفعة جديدة من المعتقلين والأسرى، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين، بشأن عرقلة تنفيذها.

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