قائد سابق بالحرس الإيراني: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لاغتيال هنية

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، صباح اليوم الأربعاء، عن القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي قوله إن إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً لاغتيال (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "نورنيوز" الإيراني، التابع لأعلى هيئة أمنية في إيران، أن اغتيال هنية كان مقامرة خطيرة تهدف إلى تقويض قدرة الردع في طهران، مؤكدا أن "تجاوز الخطوط الحمراء لإيران كان دائماً مكلفاً للعدو".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وقع حوالي الثانية صباحا، مشيرة إلى انه كان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين بطهران

وأضافت وكالة فارس الإيرانية انه تم استهداف مقر إقامة إسماعيل هنية في منطقة في شمال العاصمة الإيرانية طهران.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد قال إن الجهات المختصة لا تزال تحقق في أبعاد وتفاصيل اغتيال هنية، مؤكدا أن "دماء المجاهد المناضل للخلاص من براثن المحتلين الصهاينة لن تذهب هدرا أبدا"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف كنعاني أن "استشهاد إسماعيل هنية في طهران سيعزز العلاقة المتينة بين إيران وفلسطين العزيزة والمقاومة".