محافظ قنا يبحث عددا من المشكلات العامة وطلبات المواطنين مع أعضاء النواب والشيوخ

واصل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لقاءه الأسبوعي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على مستوى المحافظة للاستماع إلى المشكلات العامة وطلبات المواطنين، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وناقش محافظ قنا، خلال اللقاء، مع النواب كل المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بجميع القطاعات بنطاق المحافظة، والتي شملت قطاعات "التعليم، الصحة، والري"، موجها الجهاز التنفيذي سرعة وضع الحلول المناسبة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة، فضلا عن الاستجابة لعدد من طلبات النواب، ودراسة عدد آخر من الطلبات بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.

كما وجه محافظ قنا، وكيل وزارة الصحة، بضرورة وضع معايير تقييم مديري المستشفيات والخدمات الطبية، وتكثيف الرقابة والمتابعة الميدانية على الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين، فضلًا عن سرعة توفير الأدوية والأمصال، والمستلزمات الطبية للتخفيف عن كاهل المرضى.

فيما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم، بحصر المدارس التي تحتاج إلى صيانة، وتمثل خطورة على حياة الطلاب ومخاطبة هيئة الأبنية التعليمة بشكل عاجل لاتخاذ اللازم، مع توفير فصول إضافية بالمدارس ذات الكثافة العالية، ووضع معايير خاصة بانتدابات المعلمين مع مراعاة الحالات الإنسانية الخاصة بلم شمل الأسرة.

وقال محافظ قنا، إن العلاقة بين القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم بهدف تنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن القنائي، مؤكداً حرصه على تحقيق التكاتف والتلاحم والتكامل بين الجانبين التنفيذي والبرلماني، مثمناً الدور المحوري لأعضاء البرلمان وتعاونهم بشكل مباشر في مساندة الجهود التنفيذية.