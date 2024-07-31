 الصين تؤكد معارضتها وإدانتها لاغتيال إسماعيل هنية في طهران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين تؤكد معارضتها وإدانتها لاغتيال إسماعيل هنية في طهران

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 10:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 10:36 ص

قالت الخارجية الصينية إنها تعارض وتدين بشدة عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.

وأضافت الخارجية الصينية في بيان، صباح الأربعاء، إن «بكين تتبنى دائماً حل الخلافات الإقليمية عبر المفاوضات والحوار».

وشددت على وجوب وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال أقرب وقت؛ لتجنب زيادة التصعيد والمواجهة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة حماس، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت حماس في بيان إن رئيس الحركة «قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران».

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن اغتيال هنية، وقع حوالي الثانية صباحا، مشيرة إلى أنه كان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين بطهران.

وأضافت وكالة «فارس» الإيرانية أنه تم استهداف مقر إقامة إسماعيل هنية في منطقة في شمال العاصمة الإيرانية طهران.

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