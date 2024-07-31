نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قوله إن ما جرى من اغتيال يعتبر استهدافا مباشرا واغتيالا مدبرا، مشيرا إلى أن الجهات الإيرانية ستعلن عن تفاصيله.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية تم عبر صاروخ أطلق من بلد إلى بلد وليس من داخل إيران.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد قال إن الجهات المختصة لا تزال تحقق في أبعاد وتفاصيل اغتيال هنية، مؤكدا أن "دماء المجاهد المناضل للخلاص من براثن المحتلين الصهاينة لن تذهب هدرا أبدا"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف كنعاني أن "استشهاد إسماعيل هنية في طهران سيعزز العلاقة المتينة بين إيران وفلسطين العزيزة والمقاومة".

في السياق ذاته، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في الأراضي الفلسطينية الإضراب والخروج في مسيرات تنديدا باغتيال هنية في طهران.

ويأتي الإعلان عن الإضراب بينما نددت كل القوى الفلسطينية بعملية الاغتيال، وأكدت أنها لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة النضال ضد الاحتلال.