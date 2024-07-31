سمير فرج: هناك خيانة في اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر

تحدث اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، عن واقعة اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، فجر اليوم، قائلا إن إسرائيل استهدفته في الغرفة التي كان نائما فيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن إسرائيل كانت تخطط لتنفيذ 3 سيناريوهات هامة خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها اقتحام لبنان، أو توجيه ضربة قوية إلى عناصر حزب الله، أو تنفيذ قائمة الاغتيالات المستهدفة.

وأوضح أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هو الوحيد الذي لا يريد أن يتم سلام في المنطقة العربية وعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي كما كانت.

وأشار إلى أنه من بين قائمة اغتيالات إسرائيل؛ كان اغتيال القيادي اللبناني فؤاد شكر الذراع القوي لحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، بغارة جوية بمقر إقامته في ضاحية بيروت الجنوبية، وهو ما جرى بالأمس.

وتابع: "هناك خيانة موجودة في تنفيذ عملية اغتيال كل من فؤاد شكر وإسماعيل هنية، وهو ما سنشاهده خلال الأيام المقبلة"، مؤكدًا أن إيران لن تتدخل في حادث اغتيال هنية، وأن الرد سيكون من حزب الله.

وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن حزب الله سينفذ عملية انتقامية ضد إسرائيل خلال الساعات المقبلة ردًا على واقعة اغتيال إسماعيل هنية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية "إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".