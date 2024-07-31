ارتفاع التضخم في إيطاليا إلى أعلى مستوياته منذ 9 أشهر

أعلن مكتب الإحصاء الإيطالي، اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في إيطاليا خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوياته منذ 9 شهور بعد استقراره خلال الشهرين السابقين.

وذكر المكتب في تقرير منفصل أن أسعار المنتجين (الجملة) تراجع خلال يونيو الماضي بأبطأ وتيرة لها منذ 13 شهرا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الحالي بنسبة 3ر1% بعد ارتفاعه بنسبة 8ر0% خلال يونيو الماضي وهو نفس معدل الارتفاع خلال الشهرين السابقين، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال يوليو الحالي بنسبة 2ر1%. ووصل معدل التضخم خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023، عندما سجل 7ر1%.

وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد مثل الغذاء والطاقة تقلبا خلال الشهر الحالي 9ر1% سنويا.

وعلى أساس شهري بلغ معدل التضخم خلال يوليو 5ر0% في حين كان المحللون يتوقعون 2ر0% شهريا.

وبلغ معدل التضخم وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال الشهر الحالي 7ر1% مقابل 9ر0% خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تسجيل 2ر1% سنويا. وبلغ معدل التضخم الشهري وفقا للمؤشر الموحد 8ر0% في حين كانت التوقعات 1ر1%.