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وزير خارجية إسبانيا: نعمل في كل المحافل لإبعاد المخاطر عن لبنان

بيروت (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 2:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 2:21 م

أعرب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، عن تضامن بلاده مع لبنان في الأوقات الصعبة التي يمر بها.

جاء ذلك في اتصال أجراه اليوم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية.

وشدّد ألباريس على "العمل في كل المحافل لإبعاد المخاطر عن لبنان"، معتبرا "أن الحل السلمي كفيل وحده بتأمين الاستقرار في المنطقة".

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت مساء أمس الثلاثاء مبنى في حارة حريك في محيط مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأعلنت إسرائيل أن الغارة قضت على القيادي في حزب الله فؤاد شكر، وأسفرت الغارة عن مقتل أربعة أشخاص وجرح أكثر من ثمانين آخرين.


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