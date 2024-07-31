المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية يحذف صورة لـ هنية أشار فيها إلى القضاء عليه

حذف المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية، صورة لرئيس المكتب الإعلامي لحركة المقاومة حماس إسماعيل هنية، أشار فيها إلى «القضاء عليه».

وقبل نحو نصف ساعة، وضعت الحكومة الإسرائيلية صورة هنية على صفحة مكتبها الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، مع عبارة «قضي عليه».

وتعد الصورة بمثابة أول تصريح رسمي من جانب الحكومة الإسرائيلية، للإقرار بمسئوليتها عن حادث الاغتيال الذي وقع في العاصمة الإيرانية طهران، رغم التوجيهات الصادرة من نتنياهو لوزراء الحكومة بعدم التعليق على اغتيال هنية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة حماس، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت حماس في بيان إن رئيس الحركة «قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران».

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن اغتيال هنية، وقع حوالي الثانية صباحا، مشيرة إلى أنه كان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين بطهران.